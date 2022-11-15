Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях

На фото, сделанном по дороге на концерт в Молдову, Данилко и Белоконь пьют кофе и делают "уточки" из бумажных стаканчиков. Еще на одном кадре запечатлен поцелуй артистов. Правда, Данилко был в черной маске, которую он носит постоянно.

"Кишинев, мы уже готовы! Концерт уже завтра, в 19.00 у Palatul National "Nicolae Sulac", – подписал фото Данилко.

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Кадры развеселили подписчиков артиста.

"Обожаю вас", – написал kerner2906.

"Красавчики", – высказалась petra21.09.1987.

"Похожи", – считает sweet_music96.



