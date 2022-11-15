Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях

На фото, сделанном по дороге на концерт в Молдову, Данилко и Белоконь пьют кофе и делают "уточки" из бумажных стаканчиков. Еще на одном кадре запечатлен поцелуй артистов. Правда, Данилко был в черной маске, которую он носит постоянно.
"Кишинев, мы уже готовы! Концерт уже завтра, в 19.00 у Palatul National "Nicolae Sulac", – подписал фото Данилко.
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Кадры развеселили подписчиков артиста.
"Обожаю вас", – написал kerner2906.
"Красавчики", – высказалась petra21.09.1987.
"Похожи", – считает sweet_music96.
Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской деятельностью, но не афиширует этого.
Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!" и "Раша, гудбай".