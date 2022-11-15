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15 ноября, 2022
 
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Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях

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В среду артисты дадут концерт в Кишиневе
В среду артисты дадут концерт в Кишиневе
Фото: v_serduchka

15 ноября украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, в своем Instagram выложил подборку фото. Из нее становится ясно, чем они со сценической "мамой" Сердючки, актрисой Инной Белоконь занимаются на гастролях во время переездов по Европе.

На фото, сделанном по дороге на концерт в Молдову, Данилко и Белоконь пьют кофе и делают "уточки" из бумажных стаканчиков. Еще на одном кадре запечатлен поцелуй артистов. Правда, Данилко был в черной маске, которую он носит постоянно.

"Кишинев, мы уже готовы! Концерт уже завтра, в 19.00 у Palatul National "Nicolae Sulac", – подписал фото Данилко.


Кадры развеселили подписчиков артиста.

"Обожаю вас", – написал kerner2906.

"Красавчики", – высказалась petra21.09.1987.

"Похожи", – считает sweet_music96.


Контекст:

Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской деятельностью, но не афиширует этого.

Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!" и "Раша, гудбай".

Теги: Молдова, шоу-бизнес, Андрей Данилко, Кишинев, Верка Сердючка, Инна Белоконь
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