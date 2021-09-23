Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс

Обучение состоит из практических занятий и съемок в студии канала. Занятия проводят 15 тренеров, среди которых:
Во время занятий студенты научатся работать в кадре, овладеют навыками постановки голоса, изучат основы журналистики.
Также в программе предусмотрен мастер-класс от украинского кулинарного блогера Евгения Клопотенко, который покажет, как создавать кулинарное шоу, взаимодействуя в процессе с гостями, камерой и зрителями.
Подробнее ознакомиться с условиями обучения и оформить заявку на обучение можно на сайте канала.
"24 канал" создан 1 марта 2006 года и входит в холдинг ТРК "Люкс". Студия канала находится на ул. Владимирской, 60/11 в Киеве.