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23 сентября, 2021
 
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Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс

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Обучение состоит из практических занятий и съемок в студии канала
Обучение состоит из практических занятий и съемок в студии канала
Фото: 24tv.ua

27 сентября в "Академии ведущих 24 канала" в Киеве начинается трехмесячный обучающий курс для телеведущих. Об этом сообщается на сайте канала.

Обучение состоит из практических занятий и съемок в студии канала. Занятия проводят 15 тренеров, среди которых:

  • шеф-редактор канала Елена Трибушная; 
  • международный аналитик, журналист и публицист Алексей Печий;
  • ведущий канала Егор Скорина;
  • ведущая Дарья Кудимова и другие сотрудники канала. 

Во время занятий студенты научатся работать в кадре, овладеют навыками постановки голоса, изучат основы журналистики.

Также в программе предусмотрен мастер-класс от украинского кулинарного блогера Евгения Клопотенко, который покажет, как создавать кулинарное шоу, взаимодействуя в процессе с гостями, камерой и зрителями.

Подробнее ознакомиться с условиями обучения и оформить заявку на обучение можно на сайте канала.

Контекст:

"24 канал" создан 1 марта 2006 года и входит в холдинг ТРК "Люкс". Студия канала находится на ул. Владимирской, 60/11 в Киеве.

Теги: образование, телеведущая, телеведущий, Елена Трибушная
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