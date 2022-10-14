"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница

Саманта Коэн, которая 18 лет работала на королевскую семью, в 2017 году заняла пост личного секретаря принца Гарри и Меган еще до их свадьбы. Но неожиданно для всех покинула свой пост, не поработав у герцогов и двух лет.

"Когда она начинала, Гарри хорошо ее знал, и она ему нравилась, и ей нравился Гарри", – приводит слова Лоу издание.

Но потом все изменилось. Меган кричала на помощницу, а Гарри "попросил сделать то, о чем обычно не просят личного секретаря", сообщает издание. После этого Саманта Коэн уволилась.

"Говорят, она сказала, что иметь с ними дело было все равно, что иметь дело с парой подростков", – рассказал журналистам автор книги.