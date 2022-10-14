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14 октября, 2022
 
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"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница

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Принц Гарри и Меган Маркл остались без личного секретаря
Принц Гарри и Меган Маркл остались без личного секретаря
Фото: sussexroyal / Instagram

Королевский корреспондент Валентайн Лоу, написавший новую книгу "Придворные: скрытая власть за короной", утверждает, что с помощницей герцогов Самантой Коэн "жестоко обращались" во время ее работы на Сассексов. Его слова 13 октября приводит Daily Mail.

Саманта Коэн, которая 18 лет работала на королевскую семью, в 2017 году заняла пост личного секретаря принца Гарри и Меган еще до их свадьбы. Но неожиданно для всех покинула свой пост, не поработав у герцогов и двух лет.

"Когда она начинала, Гарри хорошо ее знал, и она ему нравилась, и ей нравился Гарри", – приводит слова Лоу издание.

Но потом все изменилось. Меган кричала на помощницу, а Гарри "попросил сделать то, о чем обычно не просят личного секретаря", сообщает издание. После этого Саманта Коэн уволилась.

"Говорят, она сказала, что иметь с ними дело было все равно, что иметь дело с парой подростков", – рассказал журналистам автор книги.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США. Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: Великобритания, принц Гарри, Меган Маркл, герцогиня Сассекская Меган
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