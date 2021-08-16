Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2021
 
Новости Актуально

"Ранок з Україною" ко Дню Независимости откроет малоизвестную Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ведущие "Ранку з Україною" расскажут об уникальных и ярких городах страны
Ведущие "Ранку з Україною" расскажут об уникальных и ярких городах страны
Фото предоставлено пресс-службой канала "Украина"

Любимое утреннее шоу миллионов украинцев "Ранок з Україною" на канале "Украина" к большому празднику – 30-летию независимости Украины – готовит специальный выпуск. Ведущие программы Мария Мельник и Григорий Герман, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич откроют впечатляющую, но малоизвестную информацию о нашей стране и украинцах. А самые популярные артисты присоединятся к эфиру, чтобы зарядить зрителей настроением на весь день.

В этом году наша страна отмечает большой юбилей – 30 лет независимости. К празднику известные ведущие отправились в самые отдаленные уголки Украины, чтобы раскрыть факты, которые на протяжении многих лет были загадкой для нашего народа.

"Как живут наши полярники во время экспедиций в Антарктиду? С помощью какого украинского изобретения снимали фильм "Титаник"? Кто из выдающихся украинцев возглавляет крупнейшие мировые рейтинги? Все это и многое другое наши зрители узнают 24 августа в праздничном эфире "Ранку з Україною", – комментирует ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик.

Кроме того, ведущие расскажут об уникальных и ярких городах, в которых уже готовы встречать украинцев и гостей страны.

Известный путешественник Анатолий Анатолич поделится интересными историями и фактами, с которыми иностранцы ассоциируют нашу страну. Зрители узнают, чем покоряет Украина представителей других национальностей настолько, что они решают стать ее гражданами.

Кулинарный эксперт Григорий Герман найдет уникальные украинские продукты, из которых приготовит праздничные блюда и угостит ими известных шеф-поваров. А зрители "Ранку з Україною" узнают, как эксперты оценят блюда из оригинальных компонентов. Еще телезвезды покажут новые технологии и открытия, которыми пользуются во всем мире и, конечно же, "познакомят" с лицами, которые покоряют мировые рейтинги и задают тренды.

Мария Мельник и Григорий Герман выйдут на живописные площадки, чтобы зарядить украинцев отличным настроением и подарить им любимые песни. А компанию им составят популярные артисты, которые стояли у истоков отечественного шоу-бизнеса, – группа "Океан Ельзи" и Наталья Могилевская. Также к утреннему эфиру присоединится молодой певец Артем Пивоваров, его выступление будет очень символичным, ведь в этом году Артему исполнится 30 лет – так же, как и независимости нашей страны.

Смотрите праздничный выпуск "Ранку з Україною" во вторник, 24 августа, на телеканале "Украина".

Теги: Океан Ельзи, День Независимости, независимость, экспедиция, Титаник, шоу, Наталья Могилевская, Артем Пивоваров, Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мой Нил". Анатолий Анатолич сделал тату в честь новорожденного сына. Фото
"Мой Нил". Анатолий Анатолич сделал тату в честь новорожденного сына. Фото
"Движемся дальше". Танцор Дорофеевой вышел из комы спустя 16 дней после избиения
"Движемся дальше". Танцор Дорофеевой вышел из комы спустя 16 дней после избиения
"Ранок з Україною" ко Дню Независимости откроет малоизвестную Украину
"Ранок з Україною" ко Дню Независимости откроет малоизвестную Украину Актуально
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Это что за сорванец в розовом платье?", "Берегите Софию Михайловну". 74-летняя Ротару проехалась на трехколесном велосипеде
"Это что за сорванец в розовом платье?", "Берегите Софию Михайловну". 74-летняя Ротару проехалась на трехколесном велосипеде
"На интервью с вашим скопинским бойфрендом вы в такой же позе сидели?" Собчак широко развела ноги перед камерой
"На интервью с вашим скопинским бойфрендом вы в такой же позе сидели?" Собчак широко развела ноги перед камерой
Британская королевская семья получит £1,5 млн компенсации за скандальное интервью принцессы Дианы
Британская королевская семья получит £1,5 млн компенсации за скандальное интервью принцессы Дианы
"Боже, как похожа на маму", "Копия отца". Орбакайте показала подросшую дочь
"Боже, как похожа на маму", "Копия отца". Орбакайте показала подросшую дочь
"Учимся гулять уже в одиночестве". Поклонники поддержали Вайкуле после смерти питомца
"Учимся гулять уже в одиночестве". Поклонники поддержали Вайкуле после смерти питомца
"Усики пропуск в трусики", "Ничего себе Надя список требований составила". Dantes рассекретил детали своего отдыха с Дорофеевой
"Усики – пропуск в трусики", "Ничего себе Надя список требований составила". Dantes рассекретил детали своего отдыха с Дорофеевой
"Мы же знаем, что у нее нет кавалера". Родители Jerry Heil рассказали, как отреагировали на то, что их дочь сама за себя вышла замуж
"Мы же знаем, что у нее нет кавалера". Родители Jerry Heil рассказали, как отреагировали на то, что их дочь сама за себя вышла замуж
"Жена, любовница, подруга". Гвоздева по случаю годовщины брака надела свадебное платье
"Жена, любовница, подруга". Гвоздева по случаю годовщины брака надела свадебное платье
  "В 18 лет мы попробовали отношения, у нас ничего не вышло". Приходько призналась, что муж был ее первой любовью
  "В 18 лет мы попробовали отношения, у нас ничего не вышло". Приходько призналась, что муж был ее первой любовью
"Трагичное выражение лица. А сама она верная, честная, любящая". Тарзан написал портрет Королевой. Фото
"Трагичное выражение лица. А сама она верная, честная, любящая". Тарзан написал портрет Королевой. Фото
"Обалдеть, какое шикарное фото!" Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Обалдеть, какое шикарное фото!" Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Как прошел концерт Loboda в Одессе. Фоторепортаж
Как прошел концерт Loboda в Одессе. Фоторепортаж
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS