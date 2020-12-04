"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье

По словам проживающей во Франции российской модели Натальи Водяновой, у ее единственной дочери Невы появилась "сестренка".

Проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова 4 декабря в Instagram разместила серию фото и видео, на которых члены ее семьи запечатлены в компании нового питомца – щенка по кличке Кофе.

На обнародованных снимках Водянова, ее дочь Нева, супруг модели – французский бизнесмен Антуан Арно и двое из четырех сыновей позируют в обнимку с Кофе.

"Знакомьтесь с новым пополнением в нашей и без того нешуточной семье! Этот щенок – долгожданная "сестренка" [дочери] Невочки. Мы в восторге от ее характера и фотогеничности. Мама девочки – английский спрингер-спаниель, а отец неизвестен, но, очевидно, великан, так как Кофе растет не по дням, а по часам", – написала Водянова.



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Водянова и Арно зарегистрировали брак в сентябре 2020 года после девяти лет отношений.

У пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016).

В предыдущем браке с британским аристократом Джастином Портманом Водянова родила сыновей Лукаса Александра (2001) и Виктора (2007), а также дочь Неву (2006). В 2011 году Водянова и Портман расторгли брак.