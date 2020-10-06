Водянова позировала в маске от Louis Vuitton

Российская модель Наталья Водянова сделала селфи в защитной маске от Louis Vuitton.

Российская модель Наталья Водянова 6 октября в Instagram разместила селфи, сделанное в салоне автомобиля. На снимке Водянова запечатлена в дизайнерской маске черного цвета от Louis Vuitton.

"Угадай кто", – подписала она снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Guess who Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 6 Окт 2020 в 5:47 PDT

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

15 марта французское издание Cnews сообщило, что компания LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE (LVMH) будет использовать свои линии по выпуску парфюмерии для создания дезинфекторов для рук.

По состоянию на 6 октября вирусом заразилось 35,5 млн человек во всем мире. Умерло 1,04 млн человек, вылечилось 24,8 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса.