Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью

Проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова сделала селфи с дочерью, лежа на диване.

Проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова 30 октября в Instagram обнародовала селфи, на котором запечатлена вместе с 14-летней дочерью Невой.

Мать и дочь позируют в кадре, лежа на диване.

"Живи светлым днем! Да погибнет тьма и ночь", – подписала она фото.

Водянова родила Неву в 2006 году в браке с британским аристократом Джастином Портманом. У Невы также есть родные братья Лукас Александр (2001) и Виктор (2007). В 2011 году Водянова и Портман расторгли брак.

Сейчас модель замужем за бизнесменом Антуаном Арно – сыном президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. Водянова и Арно зарегистрировали брак в сентябре 2020 года после девяти лет отношений.

У пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016).