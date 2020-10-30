Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью

Проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова 30 октября в Instagram обнародовала селфи, на котором запечатлена вместе с 14-летней дочерью Невой.
Мать и дочь позируют в кадре, лежа на диване.
"Живи светлым днем! Да погибнет тьма и ночь", – подписала она фото.
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« live radiant day! Perish darkness and night! » Puchkine ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ Что смолкнул веселия глас? Раздайтесь, вакхальны припевы! Да здравствуют нежные девы И юные жены, любившие нас! Полнее стакан наливайте! На звонкое дно ,В густое вино Заветные кольца бросайте! Подымем стаканы, содвинем их разом! Да здравствуют музы, да здравствует разум! Ты, солнце святое, гори! Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма! #ура #пушкин #считаюсчастье
Водянова родила Неву в 2006 году в браке с британским аристократом Джастином Портманом. У Невы также есть родные братья Лукас Александр (2001) и Виктор (2007). В 2011 году Водянова и Портман расторгли брак.
Сейчас модель замужем за бизнесменом Антуаном Арно – сыном президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. Водянова и Арно зарегистрировали брак в сентябре 2020 года после девяти лет отношений.
У пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016).