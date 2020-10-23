Rayon. аlyona alyona записала совместный трек с казахстанским блогером. Видео
Украинская рэп-певица alyona alyona на своем YouTube-канале презентовала видео на новую песню Rayon, которую спела дуэтом с казахстанским рэпером и блогером, известным как Zheka Fatbelly. На страницу музыканта в Instagram подписано более 3 млн фолловеров. "Как-то рылась в Instagram и наткнулась на блогерское видео с очень сильным социальным подтекстом о насилии в семье над детьми. Все роли в нем исполнял один парень – Zheka Fatbelly. Это был восторг! Вся его страница заполнена юмором и различными мотивационными видео. Я решила написать ему лично и поблагодарить за то, что он транслирует близкие мне ценности. А у нас, как оказалось, уже была переписка еще в начале моей карьеры, в которой он предлагал мне совместную работу", – рассказала предысторию создания рэп-дуэта alyona alyona.
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