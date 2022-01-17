"Разбивает сердце видеть ее такой". Дочь онкобольной Заворотнюк рассказала о ее самочувствии

"Анечка, как мама? Ей получше?" – спросили пользователи сети.

"Смотря с чем сравнивать, держимся как можем, она воин, но болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой", – написала дочь артистки.

Контекст:

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.

Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года Анна Заворотнюк назвала мать настоящим бойцом, заявив, что той хватит сил справиться с недугом.

26 мая 2021 года российские СМИ сообщили, что состояние Заворотнюк ухудшилось, а сама актриса из-за приема гормональных препаратов стала "неузнаваемой" – она потеряла волосы и набрала лишний вес.

Заворотнюк – мать троих детей. У нее есть дочь Анна (1996) и сын Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с российским фигуристом Петром Чернышевым.