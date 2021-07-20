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20 июля, 2021
 
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Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что выходит замуж

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Анна старшая дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк
Анна – старшая дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк
Фото: anna_zavorotnyuk / Instagram

Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 25-летняя блогер Анна Заворотнюк 18 июля в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что уже получила предложение выйти замуж от своего избранника.

"Замуж скоро?" – поинтересовались фолловеры.

"Уже позвали", – заявила Анна Заворотнюк.

Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram
Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram

Она не назвала имя своего избранника и вероятную дату свадьбы. Совместных фото со своим женихом дочь актрисы также не публикует.

Контекст:

Анна (1996) – старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк. У Анны есть младший брат Майкл (2000). Их отец – первый муж Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Дмитрий Стрюков.

В 2018 году знаменитость в браке с российским фигуристом Петром Чернышевым родила дочь Милу, а сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.

Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года Анна Заворотнюк назвала мать настоящим бойцом, заявив, что ей хватит сил справиться с недугом.

В мае 2021 года окружение артистки рассказало российским СМИ, что у нее начался рецидив.

В июле Анна Заворотнюк заявила, что после поездки в оккупированный РФ Крым заразилась коронавирусом.

Теги: здоровье, свадьба, Анастасия Заворотнюк, актриса, Анна Заворотнюк
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