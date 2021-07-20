Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что выходит замуж

"Замуж скоро?" – поинтересовались фолловеры.

"Уже позвали", – заявила Анна Заворотнюк.

Она не назвала имя своего избранника и вероятную дату свадьбы. Совместных фото со своим женихом дочь актрисы также не публикует.

Контекст:

Анна (1996) – старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк. У Анны есть младший брат Майкл (2000). Их отец – первый муж Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Дмитрий Стрюков.

В 2018 году знаменитость в браке с российским фигуристом Петром Чернышевым родила дочь Милу, а сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.

Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года Анна Заворотнюк назвала мать настоящим бойцом, заявив, что ей хватит сил справиться с недугом.

В мае 2021 года окружение артистки рассказало российским СМИ, что у нее начался рецидив.

В июле Анна Заворотнюк заявила, что после поездки в оккупированный РФ Крым заразилась коронавирусом.