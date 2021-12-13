  Разумков рассказал, чем занимается его жена

"Сейчас не работает, находится с детками в декретном отпуске. До этого работала, думаю, чуть позже снова выйдет на работу", – заявил Размуков.

По словам нардепа, до декрета его супруга работала на госпредприятии Укроборонпром. Разумков не уточнил, какую должность она занимала.

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