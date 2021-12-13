  Разумков рассказал, чем занимается его жена

"Сейчас не работает, находится с детками в декретном отпуске. До этого работала, думаю, чуть позже снова выйдет на работу", – заявил Размуков.
По словам нардепа, до декрета его супруга работала на госпредприятии Укроборонпром. Разумков не уточнил, какую должность она занимала.
С 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года Разумков был спикером Верховной Рады. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. 14 ноября Разумков заявил, что потенциально готов быть президентом Украины.
Жена Разумкова Юлия – дочь бывшего мэра Николаева Владимира Чайки. Они познакомились во время учебы в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко. Пара воспитывает двоих сыновей – Александра и Алексея.