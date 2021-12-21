"Ребенок сейчас выпрыгнет". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская позировала с широко расставленными ногами

"Всем по красному платью и эту песню в плейлист! Так как в этот Новый год я дома, думала встречать праздник в пижаме. Но теперь есть мыслишки нарядить себя в императрицу!"– подписала она публикацию, а также поинтересовалась у подписчиков, во что они нарядятся в новогоднюю ночь.

"Эта женщина точно беременна?" – спросила lena_bahman777.

"Что за невероятный разбег ног? Километровые прямо", – написала yuliabojkova.

"Есть ощущение, что ребенок сейчас выпрыгнет, а вы его придерживаете", – прокомментировала marina_musialowicz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @polna_smysla (@alina_astrovskaya_)