"Ребенок сейчас выпрыгнет". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская позировала с широко расставленными ногами

"Всем по красному платью и эту песню в плейлист! Так как в этот Новый год я дома, думала встречать праздник в пижаме. Но теперь есть мыслишки нарядить себя в императрицу!"– подписала она публикацию, а также поинтересовалась у подписчиков, во что они нарядятся в новогоднюю ночь.
"Эта женщина точно беременна?" – спросила lena_bahman777.
"Что за невероятный разбег ног? Километровые прямо", – написала yuliabojkova.
"Есть ощущение, что ребенок сейчас выпрыгнет, а вы его придерживаете", – прокомментировала marina_musialowicz.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Алина Астровская родилась в 1989 году в Донецке. Она бывшая участница украинской группы Real O. В 2018 году Астровская стала ведущей 19-го сезона шоу "Орел и решка", которое тогда выходило на канале "Интер". Ее соведущим был украинским шоумен Коля Серьга.
Первым мужем Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она прожила шесть лет. Вторым мужем стал бизнесмен по имени Игорь, за него она вышла замуж в 2016 году. О расставании с ним Астровская рассказала в 2018 году.
С Лаврентьевым Астровская начала отношения в 2017 году. В феврале 2021 года пара зарегистрировала брак.