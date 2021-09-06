Рэпер Lil Uzi Vert лишился инкрустированного в лоб бриллианта за $24 млн после прыжка со сцены в толпу

По словам артиста, инцидент произошел в июле этого года во время фестиваля Rolling Loud в Майами – рэпер прыгнул со сцены в толпу, а когда вернулся, обнаружил, что драгоценности на его теле уже нет.
Lil Uzi Vert считает, что поклонники выдрали бриллиант, но сильных повреждений он не получил. В публикации отмечается, что артисту удалось вернуть драгоценность.
Lil Uzi Vert (настоящее имя – Саймир Вудс) стал известен после выпуска дебютного сингла Money Longer (2016). В начале февраля 2021 года Lil Uzi Vert инкрустировал себе в лоб драгоценность. "Я уже много лет плачу за натуральный розовый бриллиант от [ювелирного бренда] Elliot. Этот камень стоит так дорого, что я плачу за него с 2017 года. Много кеша на моем лице", – написал он тогда.