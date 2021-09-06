Рэпер Lil Uzi Vert лишился инкрустированного в лоб бриллианта за $24 млн после прыжка со сцены в толпу

По словам артиста, инцидент произошел в июле этого года во время фестиваля Rolling Loud в Майами – рэпер прыгнул со сцены в толпу, а когда вернулся, обнаружил, что драгоценности на его теле уже нет.

Lil Uzi Vert считает, что поклонники выдрали бриллиант, но сильных повреждений он не получил. В публикации отмечается, что артисту удалось вернуть драгоценность.