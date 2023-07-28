Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора

Решетник: Когда весь день следил за визитом Байдена Фото: grisha_reshetnik / Instagram

"Дорогие женщины, помогите и нам найти такого зрелого "Холостяка" в Украине!" – написал он.

Решетник рассказал о герое нового сезона американского шоу The Bachelor ("Холостяк") – 71-летнем Джерри Тернере, "стремящемся найти женщину, с которой сможет разделить жизнь".

Новый сезон американского проекта, как отметил Решетник, назвали "Золотой Холостяк", и он дает возможность наблюдать за отношениями в зрелом возрасте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)