Решетник заявил, что в Украине планируют снять шоу "Холостяк" со зрелым главным героем. В пример привел 71-летнего ресторатора

"Дорогие женщины, помогите и нам найти такого зрелого "Холостяка" в Украине!" – написал он.
Решетник рассказал о герое нового сезона американского шоу The Bachelor ("Холостяк") – 71-летнем Джерри Тернере, "стремящемся найти женщину, с которой сможет разделить жизнь".
Новый сезон американского проекта, как отметил Решетник, назвали "Золотой Холостяк", и он дает возможность наблюдать за отношениями в зрелом возрасте.
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Тернер был женат. Его супруга умерла в 2017 году.
В описании на сайте американского телеканала АВС говорится, что в рамках проекта "один безнадежный романтик получает второй шанс на любовь в поисках партнера, с которым можно разделить закатные годы жизни". Участницы нового шоу "имеют жизненный опыт и надежду на искру, которая зажжет будущее, полное бесконечных возможностей".