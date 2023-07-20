Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"

Премьера шоу с участием Тернера запланирована на осень. В пресс-релизе, опубликованном на сайте телеканала ABC, отмечается, что "71-летний мужчина стал первым "Золотым холостяком", демонстрируя, что любовные истории, как и многие другие вещи, с возрастом становятся только лучше".
Тернер живет "в доме своей мечты на берегу красивого озера в Индиане". Телеканал сообщает, что новый герой шоу "часто устраивает барбекю, играет в пиклбол, болеет за свои любимые чикагские спортивные команды, катается на квадроциклах и проводит время с друзьями и семьей в ресторанах и местных притонах".
В 1974 году Тернер женился на своей школьной возлюбленной Тони. В браке у пары родилось две дочери – Энджи и Дженни. Супруга Тернера скончалась в 2017 году.
"Через шесть лет после смерти Тони и при поддержке своей семьи Тернер готов проявить себя и найти любовь, которая выдержит испытание временем в его золотые годы", – говорится в анонсе нового сезона шоу.
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Проект "Золотой холостяк" – новая версия шоу "Холостяк", участниками которого стали люди золотого возраста.
В описании на сайте говорится, что в рамках проекта "один безнадежный романтик получает второй шанс на любовь в поисках партнера, с которым можно разделить закатные годы жизни". Участницы нового шоу "имеют жизненный опыт и надежду на искру, которая зажжет будущее, полное бесконечных возможностей".