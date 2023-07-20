Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2023
 
Новости

Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тернер живет "в доме своей мечты на берегу красивого озера в Индиане"
Тернер живет "в доме своей мечты на берегу красивого озера в Индиане"
Фото: abc

Главным героем новой верисии американского шоу "Холостяк" – проекта "Золотой холостяк" на канале ABC стал 71-летний ресторатор из штата Индиана Джерри Тернер. Об этом сообщается 17 июля на странице проекта в Instagram.

Премьера шоу с участием Тернера запланирована на осень. В пресс-релизе, опубликованном на сайте телеканала ABC, отмечается, что "71-летний мужчина стал первым "Золотым холостяком", демонстрируя, что любовные истории, как и многие другие вещи, с возрастом становятся только лучше".

Тернер живет "в доме своей мечты на берегу красивого озера в Индиане". Телеканал сообщает, что новый герой шоу "часто устраивает барбекю, играет в пиклбол, болеет за свои любимые чикагские спортивные команды, катается на квадроциклах и проводит время с друзьями и семьей в ресторанах и местных притонах".

В 1974 году Тернер женился на своей школьной возлюбленной Тони. В браке у пары родилось две дочери – Энджи и Дженни. Супруга Тернера скончалась в 2017 году. 

"Через шесть лет после смерти Тони и при поддержке своей семьи Тернер готов проявить себя и найти любовь, которая выдержит испытание временем в его золотые годы",  говорится в анонсе нового сезона шоу.

Контекст:

Проект "Золотой холостяк" – новая версия шоу "Холостяк", участниками которого стали люди золотого возраста.

В описании на сайте говорится, что в рамках проекта "один безнадежный романтик получает второй шанс на любовь в поисках партнера, с которым можно разделить закатные годы жизни". Участницы нового шоу "имеют жизненный опыт и надежду на искру, которая зажжет будущее, полное бесконечных возможностей".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, любовь, Холостяк, шоу, Джерри Тернер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках
  Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках
Дмитрий ГОРДОН
Выжившая в разрушенном обломком российской ракеты доме киевлянка: Когда пожар потушили, я поднялась в квартиру и поняла: от этажа ничего не осталось, кроме той части, где была моя кровать
Выжившая в разрушенном обломком российской ракеты доме киевлянка: Когда пожар потушили, я поднялась в квартиру и поняла: от этажа ничего не осталось, кроме той части, где была моя кровать
Елена ПОСКАННАЯ
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост
Галина ГРИШИНА
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Героем шоу "Холостяк" в США стал 71-летний ресторатор. За него будут бороться женщины, которые "имеют жизненный опыт и надежду на искру"
Галина ГРИШИНА
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора
Галина ГРИШИНА
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Как в магазине выбрать качественное и полезное сливочное масло. Лайфхаки и расшифровка ГСТУ
Галина ГРИШИНА
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в рваных джинсах
50-летняя Клум снялась в рваных джинсах
Галина ГРИШИНА
"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке
"33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства". Горбунов рассказал, как выиграл тендер на съемки скандального сериала о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
Мороженое на ногтях. Забавный дизайн летнего маникюра
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
"Вам его не хватало – легкого и вкусного салата". Оригинальный рецепт от Клопотенко всего из двух основных ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Ратаковски сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Не делайте этого, чтобы не испортить урожай! Чего нельзя делать с перьями лука
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Бех-Романчук в шортах показала гибкость тела. Фото
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Кацурина выложила в сеть откровенное фото из массажного кабинета. Dantes прокомментировал
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Анатолий Анатолич показал подросшего сына и обратился к жене: "Как круто наши гены общаются между собой"
Галина ГРИШИНА
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 