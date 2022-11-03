  Режиссер Качанов о коллегах в РФ: Многие не могут уехать из-за денег. Девять из десяти понимают катастрофичность происходящего

"Я же разговариваю с коллегами. Они говорят: "Ну ты понимаешь, не все могут уехать". У некоторых родственники больные и здоровые, домашние животные. Дело в том, что многие коллеги не могут уехать, потому что у них там заработок – из-за денег. И соответственно, они как-то там функционируют, ездят на фестивали, что-то снимают из последних сил, – сказал Качанов. – Понятно, что девять из десяти человек понимают катастрофичность происходящего. Во всяком случае, как-то подают знаки об этом".
Качанов признался, что ему нечего сказать этим коллегам.
Качанов родился в 1967 году в Москве. В 1982–1984 годах, учась в вечерней школе, посещал курсы режиссуры на Высших курсах кинорежиссеров. Окончил сценарный факультет ВГИК.
В юности был помощником писателя Кира Булычева. Сам писал рассказы и пьесы преимущественно под псевдонимом Р. Губин.
В 1991 году снял первый фильм – "Не спрашивай меня ни о чем". Среди самых известных работ режиссера – фильмы "ДМБ" (2000) и "Даун Хаус" (2001).
Отец Качанова – известный советский режиссер-мультипликатор Роман Качанов – старший.
Качанов осудил войну России против Украины. Сейчас он живет в Латвии.