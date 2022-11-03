  Режиссер Качанов о коллегах в РФ: Многие не могут уехать из-за денег. Девять из десяти понимают катастрофичность происходящего

Качанов: Я же разговариваю с коллегами. Они говорят: "Ну ты понимаешь, не все могут уехать" Фото: romankachanoff / Innstagram

"Я же разговариваю с коллегами. Они говорят: "Ну ты понимаешь, не все могут уехать". У некоторых родственники больные и здоровые, домашние животные. Дело в том, что многие коллеги не могут уехать, потому что у них там заработок – из-за денег. И соответственно, они как-то там функционируют, ездят на фестивали, что-то снимают из последних сил, – сказал Качанов. – Понятно, что девять из десяти человек понимают катастрофичность происходящего. Во всяком случае, как-то подают знаки об этом".

Качанов признался, что ему нечего сказать этим коллегам.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube