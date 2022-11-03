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03 ноября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Режиссер Качанов о коллегах в РФ: Многие не могут уехать из-за денег. Девять из десяти понимают катастрофичность происходящего

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Качанов: Я же разговариваю с коллегами. Они говорят: "Ну ты понимаешь, не все могут уехать"
Качанов: Я же разговариваю с коллегами. Они говорят: "Ну ты понимаешь, не все могут уехать"
Фото: romankachanoff / Innstagram

Российский режиссер Роман Качанов в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман прокомментировал позицию своих российских коллег, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину остались жить и работать в России, замалчивая войну.

"Я же разговариваю с коллегами. Они говорят: "Ну ты понимаешь, не все могут уехать". У некоторых родственники больные и здоровые, домашние животные. Дело в том, что многие коллеги не могут уехать, потому что у них там заработок  из-за денег. И соответственно, они как-то там функционируют, ездят на фестивали, что-то снимают из последних сил,  сказал Качанов.  Понятно, что девять из десяти человек понимают катастрофичность происходящего. Во всяком случае, как-то подают знаки об этом".

Качанов признался, что ему нечего сказать этим коллегам.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Качанов родился в 1967 году в Москве. В 1982–1984 годах, учась в вечерней школе, посещал курсы режиссуры на Высших курсах кинорежиссеров. Окончил сценарный факультет ВГИК. 

В юности был помощником писателя Кира Булычева. Сам писал рассказы и пьесы преимущественно под псевдонимом Р. Губин.

В 1991 году снял первый фильм – "Не спрашивай меня ни о чем". Среди самых известных работ режиссера  – фильмы "ДМБ" (2000) и "Даун Хаус" (2001). 

Отец Качанова – известный советский режиссер-мультипликатор Роман Качанов – старший. 

Качанов осудил войну России против Украины. Сейчас он живет в Латвии. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, актер, война России против Украины, Роман Качанов
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