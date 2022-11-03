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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российский режиссер Качанов: Из Украины, думаю, российские войска уйдут в течение полугода

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Победа Украины в войне случилась, когда оккупанты бежали из-под Киева, без остановок из-под Харькова, отметил Качанов
Победа Украины в войне случилась, когда оккупанты бежали из-под Киева, без остановок из-под Харькова, отметил Качанов
Фото: EPA

Ментально и идеологически Украина, "безусловно", уже победила в войне против России.

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский режиссер Роман Качанов.

"Ментально она уже победила практически сразу… это произошло несколько месяцев назад… Все, что сейчас происходит, – это фаза победы, – сказал Качанов. – Победа случилась, когда [оккупанты] бежали из-под Киева… когда не случилось никакого блицкрига... когда бежали без остановок из-под Харькова… когда весь мир не то чтобы поддержал Украину, а когда весь мир, вся цивилизация оказалась связанной с Украиной".

По словам российского режиссера, Украина "однозначно на стороне цивилизации", включая "даже Китай и какие-то развивающиеся страны".

"Победа уже случилась… По времени… из Украины, я думаю, в течение полугода – нескольких месяцев [российские войска] уйдут. А что считать полной победой – так она уже случилась", – резюмировал Качанов.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

   Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, вследствие чего были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Весной ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас боевые действия ведутся на юге и востоке Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, режиссер, вторжение, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью, российские оккупанты, деоккупация, Роман Качанов
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