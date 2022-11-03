Российский режиссер Качанов: Из Украины, думаю, российские войска уйдут в течение полугода

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский режиссер Роман Качанов.
"Ментально она уже победила практически сразу… это произошло несколько месяцев назад… Все, что сейчас происходит, – это фаза победы, – сказал Качанов. – Победа случилась, когда [оккупанты] бежали из-под Киева… когда не случилось никакого блицкрига... когда бежали без остановок из-под Харькова… когда весь мир не то чтобы поддержал Украину, а когда весь мир, вся цивилизация оказалась связанной с Украиной".
По словам российского режиссера, Украина "однозначно на стороне цивилизации", включая "даже Китай и какие-то развивающиеся страны".
"Победа уже случилась… По времени… из Украины, я думаю, в течение полугода – нескольких месяцев [российские войска] уйдут. А что считать полной победой – так она уже случилась", – резюмировал Качанов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, вследствие чего были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Весной ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. Сейчас боевые действия ведутся на юге и востоке Украины.