"РФ и Беларусь – уже одно государство?" Жена Петросяна оскандалилась со своим громким заявлением

"Несколько дней назад одно интернет-издание опубликовало статью, в которой пыталось посчитать мои люксовые сумки. Честно говоря, обидно стало за отечественных производителей, экземпляров от которых у меня в разы больше", – написала она.

Брухунова далее перешла на представление конкретной марки.

"Сегодня речь пойдет о молодом белорусском бренде. На первом снимке в карусели боковая сторона моего "портфеля", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

"Какая связь между семейной парой из Беларуси и отечественными производителями? Или у нас уже одно государство?" – спросила подписчица olga_serebrovskaya.

"Я вне политики. Люди, говорящие на русском языке, для меня соотечественники. Если для вас имеет это значение, то лучше отпишитесь от меня", – ответила Брухунова.