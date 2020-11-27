"Рикошет". Вышел первый клип нового состава "ВИА Гры". Видео
Группа российского продюсера Константина Меладзе "ВИА Гра" 27 ноября на YouTube-канале продюсерского центра Meladze Music презентовала клип на композицию "Рикошет", релиз которого состоялся 23 октября. Это первая видеоработа группы после обновления состава участниц. В ролике участницы группы Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова запечатлены в образе спортсменок.
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