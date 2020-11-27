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27 ноября, 2020
 
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"Рикошет". Вышел первый клип нового состава "ВИА Гры". Видео

Группа российского продюсера Константина Меладзе "ВИА Гра" 27 ноября на YouTube-канале продюсерского центра Meladze Music презентовала клип на композицию "Рикошет", релиз которого состоялся 23 октября. Это первая видеоработа группы после обновления состава участниц. В ролике участницы группы Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова запечатлены в образе спортсменок.

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"Рикошет" первая совместная видеоработа участниц обновленной "ВИА Гры"
"Рикошет" – первая совместная видеоработа участниц обновленной "ВИА Гры"
Фото: viagra_official / Instagram

видео

Видео: Meladze Music / YouTube
Теги: Валерий Меладзе, клип, ВИА Гра, видеоклип
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