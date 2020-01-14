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14 января, 2020
 
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Ризатдинова сделала зарядку вместе с сыном от Онищенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, как приседает вместе с сыном Романом, отцом которого является экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко.

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Ризатдинова: Так горжусь моим маленьким чемпионом
Ризатдинова: Так горжусь моим маленьким чемпионом
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова вместе с сыном Романом сделала зарядку. Видео она опубликовала в Instagram.

"Так горжусь моим маленьким чемпионом", – написала она.

В ролике гимнастка и ее сын делают приседания.

Анна Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он отец ребенка.

В феврале 2018 года в интервью телеканалу "1+1" Ризатдинова рассказывала, что они с Онищенко поженились, он летом 2018 года опроверг эту информацию.

Против Онищенко, которому в марте исполнилось 50 лет, в Украине открыто уголовное производство. Он с 2016 года проживает за границей. У бизнесмена есть сын и дочь от предыдущих отношений.

Теги: Александр Онищенко, Анна Ризатдинова
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