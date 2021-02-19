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19 февраля, 2021
 
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Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева

Владимир и Ольга Фриске обратились к российскому ведущему Дмитрию Шепелеву, от которого их дочь, покойная певица Жанна Фриске родила сына, с предложением выкупить их доли в квартире по цене, которая примерно сопоставима со стоимостью всего жилья.

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Фриске скончалась в 2015 году
Фриске скончалась в 2015 году
Фото: depositphotos.com (архив 2009 год)

Родители покойной российской певицы Жанны Фриске Владимир и Ольга Фриске приняли решение продать свои доли в квартире общей площадью 90 м², расположенной в одном из домов в Шмитовском проезде в Москве, которая в равных частях была унаследована ими и сыном певицы от российского ведущего Дмитрия Шепелева Платоном. Об этом 19 февраля написал российский таблоид StarHit.

Отмечается, что предложение о покупке Владимир и Ольга Фриске месяц назад письменно направили Шепелеву. В опубликованном таблоидом обращении Владимира и Ольги Фриске говорится, что в случае, если до 19 февраля 2021 года они не получат от него ответ, то будут искать другого покупателя.

Родители певицы оценили принадлежащие им 60 м² в 21 млн руб. (около 7,9 млн грн) при кадастровой стоимости жилья в 24 млн руб. (примерно 9 млн грн), пишет издание. 

13 января таблоид сообщил, что Шепелев якобы намерен продать часть квартиры, которая досталась его семилетнему сыну Платону в наследство от покойной матери. В ответ на это отец Фриске заявил, что обратился в суд с требованием запретить отчуждение третьей части жилплощади. 

Шепелев и Фриске состояли в отношениях с 2012 года. В 2013 у них родился сын Платон. Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга.

С 2016 года Шепелев состоит в отношениях с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой. У нее есть дочь от предыдущих отношений. В феврале 2021 года Шепелев сообщил, что они ждут ребенка

Теги: Москва, скандал, Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев
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