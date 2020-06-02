Родной брат сравнил Шэрон Осборн с Гитлером

Родной брат Шэрон Осборн Дэвид Арден назвал заявление сестры о том, что он вместе с друзьями насмехался в детстве над ее полнотой, ложью, сообщает издание Mirror.
По словам Ардена, в детстве его сестра никогда не была полной. Он подчеркнул, что она начала полнеть после 22 лет, расставшись со своим бойфрендом.
Арден также опроверг слова Шэрон Осборн о том, что он ее якобы преследует, сравнив при этом сестру с немецким фюрером Адольфом Гитлером.
В шоу The Talk, которое вышло в эфир в 20-х числах мая, Осборн заявила, что никогда не простит брата Дэвида Ардена за то, что он насмехался над ней из-за ее лишнего веса.
Жена Осборна подчеркнула, что брат, с которым она не общается более 13 лет, пытается наладить отношения с ее детьми, чтобы получить деньги, которые заработал ее муж.
"Кажется, все, чего он хочет, – это наши деньги. Я не хочу иметь с ним ничего общего", – резюмировала она.
Шэрон Арден вышла замуж за Оззи Осборна в 1982 году. Для музыканта это был второй брак. Супруги являются родителями троих детей, рожденных в 1983-м, 1984-м и 1985 годах.