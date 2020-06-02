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02 июня, 2020
 
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Родной брат сравнил Шэрон Осборн с Гитлером

В мае супруга британского музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн публично припомнила своему родному брату Дэвиду Ардену насмешки над ее полнотой. В ответ он сравнил сестру с немецким фюрером Адольфом Гитлером.

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Супруга британского музыканта Осборна около 13 лет не общается с родным братом
Супруга британского музыканта Осборна около 13 лет не общается с родным братом
Фото: ЕРА

Родной брат Шэрон Осборн Дэвид Арден назвал заявление сестры о том, что он вместе с друзьями насмехался в детстве над ее полнотой, ложью, сообщает издание Mirror. 

По словам Ардена, в детстве его сестра никогда не была полной. Он подчеркнул, что она начала полнеть после 22 лет, расставшись со своим бойфрендом. 

Арден также опроверг слова Шэрон Осборн о том, что он ее якобы преследует, сравнив при этом сестру с немецким фюрером Адольфом Гитлером. 

В шоу The Talk, которое вышло в эфир в 20-х числах мая, Осборн заявила, что никогда не простит брата Дэвида Ардена за то, что он насмехался над ней из-за ее лишнего веса. 

Жена Осборна подчеркнула, что брат, с которым она не общается более 13 лет, пытается наладить отношения с ее детьми, чтобы получить деньги, которые заработал ее муж. 

"Кажется, все, чего он хочет, – это наши деньги. Я не хочу иметь с ним ничего общего", – резюмировала она.

Шэрон Арден вышла замуж за Оззи Осборна в 1982 году. Для музыканта это был второй брак. Супруги являются родителями троих детей, рожденных в 1983-м, 1984-м и 1985 годах. 

Теги: Великобритания, Оззи Осборн, музыкант
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