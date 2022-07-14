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14 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя в первый раз в жизни играю бабушку"

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Гурченко умерла в 2011 году
Гурченко умерла в 2011 году
Фото: lusya_gurcenko / Instagram

Российский режиссер Роман Качанов в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, какое впечатление произвела на него советская актриса Людмила Гурченко во время совместной работы над фильмом "Взять Тарантину".

Съемки восьмисерийного фильма "Взять Тарантину" проходили в Москве, Судаке, Ялте, Севастополе и Лос-Анджелесе. 

По словам Качанова, во время знакомства она представилась ему Люсей и попросила не называть по имени-отчеству.

"[Она мне сказала]: "Не надо меня называть Людмилой Марковной. Роман, я у тебя – у тебя или у вас, я уже не помню,  я у тебя первый раз в жизни играю бабушку. Я вообще никогда не играла бабушек". Она играла бабушку главного героя. У них, кстати, был как раз парный дуэт с Богданом [Ступкой]", – рассказал режиссер.

Качанов признался, что не воспринимал ее как звезду.

"Они были люди абсолютно без каких-то понтов. Может быть, где-то они и как-то показывали, но я не видел. И группа моя не видела. То есть это уровень настоящих звезд, когда им не надо никого из себя изображать", – подытожил он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. После окончания школы в 1953-м она переехала в Москву, где начала кинокарьеру.

Снялась в 85 картинах ("Карнавальная ночь", "Двадцать дней без войны", "Сибириада", "Пять вечеров", "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби" и других). Скончалась 30 марта 2011 года в столице РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Людмила Гурченко, кино, режиссер, Роман Качанов
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