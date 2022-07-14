  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя в первый раз в жизни играю бабушку"

Съемки восьмисерийного фильма "Взять Тарантину" проходили в Москве, Судаке, Ялте, Севастополе и Лос-Анджелесе.

По словам Качанова, во время знакомства она представилась ему Люсей и попросила не называть по имени-отчеству.

"[Она мне сказала]: "Не надо меня называть Людмилой Марковной. Роман, я у тебя – у тебя или у вас, я уже не помню, – я у тебя первый раз в жизни играю бабушку. Я вообще никогда не играла бабушек". Она играла бабушку главного героя. У них, кстати, был как раз парный дуэт с Богданом [Ступкой]", – рассказал режиссер.

Качанов признался, что не воспринимал ее как звезду.

"Они были люди абсолютно без каких-то понтов. Может быть, где-то они и как-то показывали, но я не видел. И группа моя не видела. То есть это уровень настоящих звезд, когда им не надо никого из себя изображать", – подытожил он.

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