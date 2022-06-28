Бульвар Шоубиз
 
28 июня, 2022
 
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"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство

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Лебединский: Должен ли я умереть в борьбе с путинизмом в теперешней России, где меня застрелит первый поганый тупой мент? Наверное, все же нет
Лебединский: Должен ли я умереть в борьбе с путинизмом в теперешней России, где меня застрелит первый поганый тупой мент? Наверное, все же нет
Фото: Iren Liberty / Facebook

Российский оппозиционер и певец Алексей Лебединский получил американское гражданство. Об этом он сообщил 24 июня в Facebook.

"Радости ноль. Я совсем пока не чувствую эту страну моей, и лучше бы я был гражданином совсем другой России, моей России, справедливой и благородной, законной и передовой, гуманной и современной. А не с фашистским путинским позором и горем для всего мира, – написал он. – Должен ли я умереть в борьбе с путинизмом там, в своей теперешней России, где при моем неуемном характере и бескомпромиссности меня застрелит первый поганый тупой мент? Наверное, все же нет. Быть глупым и смелым – это по-донкихотски прекрасно, но совершенно бесполезно. Мою родную Россию теперь ждет лишь позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими".

Артист сообщил, что хотел бы мечтать вернуться в Россию, но не может этого делать из-за "полчищ моральных уродов".

"Сколько должно пройти времени, чтобы вылечить миллионы безмозглых, опасных и агрессивных? И кто из нас Россия – мы или они? Может, это они всегда были Россия, а мы нет? – задался он вопросом. – Теперь я – гражданин Америки".

Певец призвал всех вменяемых граждан мира "взять в руки оружие – кто автомат, кто танк, кто перо, кто голос – и бороться с путинским фашизмом и нацизмом".

"Нет ничего превыше жизни, свободы, здоровья и достоинства личности – это как раз все то, что пытается убить сейчас моя родина. Я – гражданин мира, и вы все тоже. И этот мир должен победить путинскую чуму и спасти Украину", – резюмировал он.

Скриншот: Alexey Lebedinsky / Facebook
Скриншот: Alexey Lebedinsky / Facebook

Контекст:

Лебединский известен своей проукраинской позицией. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он осудил российскую агрессию и президента России Владимира Путина.

Теги: США, гражданство, война России против Украины, Алексей Лебединский
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