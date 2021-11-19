"Россия и любовь – несовместимые понятия". Звезда "Секретных материалов" Андерсон показала, как выглядит в роли матери российской императрицы

"Из России с любовью", – написала она.

"Новая Мэрил Стрип" – прокомментировала подписчица Jennifer Conklin Flaherty.

"Россия и любовь – несовместимые понятия", – заявила Algimanta Vaikšnytė.

Контекст:

Джиллиан Андерсон наиболее известна как исполнительница роли агента ФБР Даны Скалли в телевизионном сериале "Секретные материалы".

В 2015 году актриса снялась в сериале BBC по роману российского писателя Льва Толстого "Война и мир". Она сыграла роль хозяйки великосветского салона Анны Шерер. В 2019 году Андерсон исполнила роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне телесериала "Корона".

Сериал "Великая" – это комедийный проект о России второй половины XVIII века. Роль императрицы Екатерины II исполнила актриса Эль Фаннинг. Премьера проекта на стриминговом сервисе Hulu состоялась в мае 2021 года. Второй сезон выйдет 19 ноября.