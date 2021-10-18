Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским

В августе 2021 года Дихтяр впервые призналась, что 18 лет назад стала жертвой российского олигарха, но тогда не стала называть его имя.

"Мне сказали, что у меня съемка в Лондоне. Прибыв в гостиницу, я спустилась в лобби, а там сидел этот олигарх. Он пригласил меня к себе, сказал, что съемка будет проходить там. До сих пор помню адрес, где он, как я уже потом выяснила, устраивал оргии с 14- и 16-летними девочками. Я сразу сказала ему, что я девственница, но его это не остановило. Он меня изнасиловал и выкинул на улицу. После этого он никогда со мной больше не контактировал", – рассказала ранее Дихтяр.

В шоу Малахова модели пришлось пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить достоверность сказанного.

"Я прошла полиграф. Я его прошла. Я вам здесь не сказки рассказываю", – со слезами на глазах заявила в эфире шоу Дихтяр. Этот фрагмент показан в анонсе передачи.

Издание StarHit пишет, что полиграф подтвердил правдивость ее слов – на момент написания новости шоу Малахова транслировалось в эфире российского канала, но еще не обнародовано в сети.