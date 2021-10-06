ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Когда принималось решение о том, что Путин должен стать президентом, Березовский приехал ко мне и сказал: "Сережа, он же кагэбэшник. Ничего хорошего не получится"

 
|
Путин находится у власти в России более 20 лет
Путин находится у власти в России более 20 лет
Фото: EPA

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента России Владимира Путина Сергей Пугачев рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что российский бизнесмен Борис Березовский предупреждал о том, что из президентства Путина ничего хорошего не получится.

"Кстати, [Березовский – это] единственный человек, который в момент, когда уже принималось решение о том, что Путин должен стать президентом, приехал ко мне и сказал: "Сережа, он же кагэбэшник. Поверь мне, ничего хорошего не получится. Тебе ли не знать?" Я говорю: "Какой он кагэбэшник? Он там директором архива был. Он почти 10 лет отработал с Собчаком". Он говорит: "Поверь мне, ничего хорошего из него не получится", – рассказал Пугачев.

На уточняющий вопрос журналиста, не был ли Путин разведчиком, собеседник сказал: "Ну как в ГДР можно быть разведчиком? Это все равно, что быть разведчиком в Тамбовской области". 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Березовский, Сергей Пугачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как дочка". Ассия Ахат показала свою невестку – жену 38-летнего старшего сына
"Как дочка". Ассия Ахат показала свою невестку – жену 38-летнего старшего сына
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
YouTube удалил аккаунты рэпера R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации
YouTube удалил аккаунты рэпера R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации
"Она же не может без меня". Стоянов рассказал, из-за чего Кухар испортила ему новые кроссовки, а он выбросил ее обувь в окно и поломал розы
"Она же не может без меня". Стоянов рассказал, из-за чего Кухар испортила ему новые кроссовки, а он выбросил ее обувь в окно и поломал розы
"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами". Винник рассказал о пополнении, к которому причастна его поклонница
"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами". Винник рассказал о пополнении, к которому причастна его поклонница
"Куколка", "Это волшебно!" Димопулос отпраздновала двухлетие дочери
"Куколка", "Это волшебно!" Димопулос отпраздновала двухлетие дочери
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили высказалась о его романе с нардепом от "Слуги народа" Ясько
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили высказалась о его романе с нардепом от "Слуги народа" Ясько
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
"Она была не готова, я не хотел долго ждать". Стоянов рассказал, с кем у него был роман до знакомства с Кухар
"Она была не готова, я не хотел долго ждать". Стоянов рассказал, с кем у него был роман до знакомства с Кухар
"Черный лебедь", "юморной полицейский", "новое дыхание". Гвоздева рассказала, как продюсеры распределили роли между судьями "Танцев со звездами"
"Черный лебедь", "юморной полицейский", "новое дыхание". Гвоздева рассказала, как продюсеры распределили роли между судьями "Танцев со звездами"
"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде
"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде
"Хочу, чтобы не просто лежала на полке". Беленюк заявил, что намерен продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио
"Хочу, чтобы не просто лежала на полке". Беленюк заявил, что намерен продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио
"Перебор", "Порнуха". Участники Måneskin оголились полностью
"Перебор", "Порнуха". Участники Måneskin оголились полностью
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS