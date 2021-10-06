Когда принималось решение о том, что Путин должен стать президентом, Березовский приехал ко мне и сказал: "Сережа, он же кагэбэшник. Ничего хорошего не получится"

"Кстати, [Березовский – это] единственный человек, который в момент, когда уже принималось решение о том, что Путин должен стать президентом, приехал ко мне и сказал: "Сережа, он же кагэбэшник. Поверь мне, ничего хорошего не получится. Тебе ли не знать?" Я говорю: "Какой он кагэбэшник? Он там директором архива был. Он почти 10 лет отработал с Собчаком". Он говорит: "Поверь мне, ничего хорошего из него не получится", – рассказал Пугачев.

На уточняющий вопрос журналиста, не был ли Путин разведчиком, собеседник сказал: "Ну как в ГДР можно быть разведчиком? Это все равно, что быть разведчиком в Тамбовской области".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



