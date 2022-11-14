Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео

"Я долго колебалась, насколько уместно в это непростое время будет мое участие в развлекательном телешоу. Но это возможность – возможность рассказать миру о том, что происходит в Украине. К тому же в это непростое время нужно использовать любую возможность, чтобы собрать средства в помощь нашим защитникам", – написала певица.

Украинскую звезду литовские телезрители раскрыли в третьем эфире. Все средства, которые будут собраны от зрительского голосования в финальном эфире, отправят в помощь украинским военным.

"Я считаю, что будет символично, если деньги, собранные в проекте "Маска", мы направим на восстановление лица (пластическую операцию) для тех, кто потерял (в физическом смысле) свое лицо, защищая Украину!" – написала Руслана.