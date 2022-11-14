Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
Новости

Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руслана скрывалась под маской Солнца
Руслана скрывалась под маской Солнца
Фото: Ruslana Lyzhychko / Instagram

Украинская певица Руслана примерила маску Солнца в литовской адаптации популярного телешоу "Маска". Об этом она рассказала 13 ноября на своей странице в Facebook.

"Я долго колебалась, насколько уместно в это непростое время будет мое участие в развлекательном телешоу. Но это возможность – возможность рассказать миру о том, что происходит в Украине. К тому же в это непростое время нужно использовать любую возможность, чтобы собрать средства в помощь нашим защитникам", – написала певица.

Украинскую звезду литовские телезрители раскрыли в третьем эфире. Все средства, которые будут собраны от зрительского голосования в финальном эфире, отправят в помощь украинским военным.

"Я считаю, что будет символично, если деньги, собранные в проекте "Маска", мы направим на восстановление лица (пластическую операцию) для тех, кто потерял (в физическом смысле) свое лицо, защищая Украину!" – написала Руслана.

https://www.facebook.com/ruslana.lyzhychko.ua/posts/pfbid02wkLDJ7KEnvcy1kE4YDHiKoui6S9NVdtPqw24AcARx6t81oKnbiVbEERoEWksmDpQl

Контекст:

Руслана – известная украинская певица, экозащитница, победительница "Евровидения 2004". Певица замужем за Александром Ксенофонтовым. Муж Русланы является ее продюсером и менеджером.

Теги: Украина, Литва, Руслана Лыжичко, шоу-бизнес, война России против Украины, шоу Маска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе
  Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе
Дмитрий ГОРДОН
  Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше
  Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше
Дмитрий ГОРДОН
  Каспаров: Реальную биографию Путина мы узнаем, только когда его не станет. Не сомневаюсь, мы узнаем много интересного
  Каспаров: Реальную биографию Путина мы узнаем, только когда его не станет. Не сомневаюсь, мы узнаем много интересного
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео
Руслана поучаствовала в литовской "Маске". Видео
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко
Умер основатель рок-группы The Clash и гитарист Public Image Ltd Левен
Умер основатель рок-группы The Clash и гитарист Public Image Ltd Левен
32-летняя Дорофеева показала живот
32-летняя Дорофеева показала живот
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 