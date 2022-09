"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России

"Наиболее популярный small talk в отельных лифтах в Марокко сегодня:

– Russia?

– No, Israel.

– Ah, shalom, welcome, Israel is very good!

[– Россия?

– Нет, Израиль.

– О, шалом, добро пожаловать! Израиль – это очень хорошо!]

Вздох облегчения", – написала она.

"Ах, как это справедливо! К несчастью, русские стали токсичным народом… Опустили нас ниже плинтуса. Дно", – отметила подписчица mail5006.