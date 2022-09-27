Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России

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Кляйн и Макаревич проживают в Израиле
Кляйн и Макаревич проживают в Израиле
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Супруга фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 26 сентября в Instagram привела пример короткой беседы в Марокко.

"Наиболее популярный small talk в отельных лифтах в Марокко сегодня:

– Russia?
– No, Israel.
– Ah, shalom, welcome, Israel is very good!

[– Россия?
– Нет, Израиль.
– О, шалом, добро пожаловать! Израиль – это очень хорошо!]

Вздох облегчения", – написала она.

"Ах, как это справедливо! К несчастью, русские стали токсичным народом… Опустили нас ниже плинтуса. Дно", – отметила подписчица mail5006.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года. 30 марта 2022 года у них родился в Тель-Авиве (Израиль) сын Эйтан. Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах. В начале сентября министерство юстиции РФ внесло Макаревича в список "иностранных агентов".

Теги: Россия, Израиль, война, Андрей Макаревич, Марокко, война России против Украины, Эйнат Кляйн
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