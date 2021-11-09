Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2021
 
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"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха

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Невзоров: Ничего чрезвычайного. Просто в саду, в глухомани за прудом, прижилась большая и веселая гадюка
Невзоров: Ничего чрезвычайного. Просто в саду, в глухомани за прудом, прижилась большая и веселая гадюка
Фото:nevzorovofficial / Instagram

62-летний российский публицист Александр Невзоров 9 ноября поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен в металлических рыцарских латах, доходящих до зоны паха, и сабатонах на ногах.

"Ничего чрезвычайного. Просто в саду, в глухомани за прудом, прижилась большая и веселая гадюка. С отвратительными манерами. У нее была очень печальная физиономия, когда она пару раз попыталась укусить мою прошуршавшую мимо нее ногу в защитных сапожках. Вот не знаю, будет ли она писать на меня заявление за оскорбление своих гадючьих чувств", – написал он.

Невзоров позировал с сигаретой во рту, стоя на фоне оформленной под старину деревянной двери.

"Рыцарь печального образа", – прокомментировал подписчик mkamergersky.

"Господи, а писать-то как в этих латах?" – спросил tsyploff.

Контекст:

Сабатоны – латные ботинки, которые крепились к наголенникам.

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Известен как журналист, репортер, телеведущий, режиссер, сценарист и продюсер документальных фильмов. Невзоров – депутат Государственной думы четырех созывов (1993–2007).

Невзоров – вегетарианец. Вместе с женой Лидией воспитывает сына Александра (2007). Лидия – третья жена журналиста. От первого брака с у Невзорова есть взрослая дочь Полина (1981).

Теги: Россия, Александр Невзоров, журналисты, телеведущий
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"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
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