"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха

"Ничего чрезвычайного. Просто в саду, в глухомани за прудом, прижилась большая и веселая гадюка. С отвратительными манерами. У нее была очень печальная физиономия, когда она пару раз попыталась укусить мою прошуршавшую мимо нее ногу в защитных сапожках. Вот не знаю, будет ли она писать на меня заявление за оскорбление своих гадючьих чувств", – написал он.
Невзоров позировал с сигаретой во рту, стоя на фоне оформленной под старину деревянной двери.
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"Рыцарь печального образа", – прокомментировал подписчик mkamergersky.
"Господи, а писать-то как в этих латах?" – спросил tsyploff.
Сабатоны – латные ботинки, которые крепились к наголенникам.
Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Известен как журналист, репортер, телеведущий, режиссер, сценарист и продюсер документальных фильмов. Невзоров – депутат Государственной думы четырех созывов (1993–2007).
Невзоров – вегетарианец. Вместе с женой Лидией воспитывает сына Александра (2007). Лидия – третья жена журналиста. От первого брака с у Невзорова есть взрослая дочь Полина (1981).