"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха

Невзоров: Ничего чрезвычайного. Просто в саду, в глухомани за прудом, прижилась большая и веселая гадюка Фото:nevzorovofficial / Instagram

"Ничего чрезвычайного. Просто в саду, в глухомани за прудом, прижилась большая и веселая гадюка. С отвратительными манерами. У нее была очень печальная физиономия, когда она пару раз попыталась укусить мою прошуршавшую мимо нее ногу в защитных сапожках. Вот не знаю, будет ли она писать на меня заявление за оскорбление своих гадючьих чувств", – написал он.

Невзоров позировал с сигаретой во рту, стоя на фоне оформленной под старину деревянной двери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

"Рыцарь печального образа", – прокомментировал подписчик mkamergersky.

"Господи, а писать-то как в этих латах?" – спросил tsyploff.