"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком

"С тобой нет времени, оно просто не существует, и только с тобой я это почувствовала, и только с тобой всегда есть свет, мечта и вера, ты квантовый воин и в тебе наша победа! Любви тебе и нашей большой семье", – подписала она фото.

Контекст:

Литковская и Данилюк не афишировали свои отношения до свадьбы. Они поженились 7 июля 2022 года. В день свадьбы Данилюк был на кресле-коляске, так как накануне попал в автомобильную аварию.

Данилюк ранее был женат на режиссере Ольге Данилюк. В браке у пары родились два сына: Ричард (2001) и Владимир (2011). Дети и бывшая жена Данилюка имеют гражданство Великобритании.

У Литковской от предыдущих отношений есть дочь.