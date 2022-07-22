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23 июля, 2022
 
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"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком

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Литковская воспитывает дочь от предыдущих отношений
Литковская воспитывает дочь от предыдущих отношений
Фото: li_litkovskaya / Instagram

Украинский дизайнер Лилия Литковская 22 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со своим мужем, бывшим секретарем СНБО Александром Данилюком. Она посвятила пост его 47-летию.

"С тобой нет времени, оно просто не существует, и только с тобой я это почувствовала, и только с тобой всегда есть свет, мечта и вера, ты квантовый воин и в тебе наша победа! Любви тебе и нашей большой семье", – подписала она фото.

Контекст:

Литковская и Данилюк не афишировали свои отношения до свадьбы. Они поженились 7 июля 2022 года. В день свадьбы Данилюк был на кресле-коляске, так как накануне попал в автомобильную аварию.

Данилюк ранее был женат на режиссере Ольге Данилюк. В браке у пары родились два сына: Ричард (2001) и Владимир (2011). Дети и бывшая жена Данилюка имеют гражданство Великобритании.

У Литковской от предыдущих отношений есть дочь.

Теги: Александр Данилюк, свадьба, семья, Лилия Литковская
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