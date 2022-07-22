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22 июля, 2022
 
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"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске

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Данилюк и Литковская поженились 7 июля
Данилюк и Литковская поженились 7 июля
Фото: li_litkovskaya / Instagram

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в июне попал в автомобильную аварию. Об этом он впервые рассказал 22 июля на своей странице в Facebook, посвятив пост своему 47-летию.

"Месяц назад моя жизнь в корне изменилась. Я получил серьезные травмы, перенес две операции, провел в реанимации две недели. Сейчас мне лучше", – написал он. 

По словам Данилюка, возвращаясь из штаба в часть, он попал в аварию, выжить в которой было мало шансов. Он подчеркнул, что обязан жизнью врачам и новой жене, украинскому дизайнеру Лилии Литковской, брак с которой зарегистрировал 7 июля. В день регистрации брака Данилюк передвигался в кресле-коляске.

"С того света меня вытащили врачи и Лиля. В момент падения у меня перед глазами мелькнула вся жизнь, но образ Лилии был постоянно и не менялся – я понял, что именно она перенесла меня в своих ладонях из одной жизни в другую, и не дала мне погибнуть", – отметил он. 

Данилюк признался, что свадьба с Литковской должна была состояться еще в июне.

"Хотели провести его в моей воинской части. Через неделю в реанимации я убедился, насколько много Лиля значит для меня. Поэтому свадьба состоялась 7 июля – правда, не в части, а в Киеве. "Скорая" привезла меня из больницы в Софию Киевскую и затем вернула обратно в больницу", – признался он. 

Обращаясь к жене, Данилюк написала, что Литковская его спасла.

"Ты спасла меня своей любовью, ты всегда рядом, ты создала для меня будущее", – подытожил он. 

https://www.facebook.com/o.danyliuk/posts/pfbid0D6zCFSeMd1DjuZQRZS3c1zzbQvrDNHSjSh5cbTbwEFpqJCGRLDidCWAfScTYJSwml

Контекст:

Литковская и Данилюк не афишировали свои отношения до свадьбы. 

Данилюк ранее был женат на режиссере Ольге Данилюк. В браке у пары родилось два сына: Ричард (2001) и Владимир (2011). Дети и бывшая жена Данилюка имеют гражданство Великобритании. 

У Литковской от предыдущих отношений есть дочь. 

Теги: здоровье, Александр Данилюк, СНБО, больница, свадьба, дети, больницы, врачи, дизайнер, Лилия Литковская, брак, регистрация
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