"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске

"Месяц назад моя жизнь в корне изменилась. Я получил серьезные травмы, перенес две операции, провел в реанимации две недели. Сейчас мне лучше", – написал он.

По словам Данилюка, возвращаясь из штаба в часть, он попал в аварию, выжить в которой было мало шансов. Он подчеркнул, что обязан жизнью врачам и новой жене, украинскому дизайнеру Лилии Литковской, брак с которой зарегистрировал 7 июля. В день регистрации брака Данилюк передвигался в кресле-коляске.

"С того света меня вытащили врачи и Лиля. В момент падения у меня перед глазами мелькнула вся жизнь, но образ Лилии был постоянно и не менялся – я понял, что именно она перенесла меня в своих ладонях из одной жизни в другую, и не дала мне погибнуть", – отметил он.

Данилюк признался, что свадьба с Литковской должна была состояться еще в июне.

"Хотели провести его в моей воинской части. Через неделю в реанимации я убедился, насколько много Лиля значит для меня. Поэтому свадьба состоялась 7 июля – правда, не в части, а в Киеве. "Скорая" привезла меня из больницы в Софию Киевскую и затем вернула обратно в больницу", – признался он.

Обращаясь к жене, Данилюк написала, что Литковская его спасла.

"Ты спасла меня своей любовью, ты всегда рядом, ты создала для меня будущее", – подытожил он.