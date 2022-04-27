Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта

Якутов отметил, что крапива усиливает иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов А и С. А в листьях одуванчика содержатся витамины А, С, К, Е, и поэтому их используют в китайской народной медицине для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ингредиенты: крапива – 50 г, листья одуванчика – 50 г, огурцы небольшие – 3 шт., редис – 5 шт., масло растительное – 3 ст. л., мед – 1 ст. л., горчица – 1 ч. л.

Листья одуванчиков и крапивы нужно промыть и просушить, выложить в глубокую тарелку.

Огурцы разрезать пополам вдоль. Посолить, поперчить, полить растительным маслом и поджарить на гриле с двух сторон. Они должны быть хрустящими, по вкусу напоминать цукини. Теплые огурцы выложить в тарелку к крапиве и листьям одуванчиков. Добавить нарезанный слайсами редис.

Салат нужно заправить соусом из растительного масла, меда и горчицы, посолить, добавить зелень – укроп или петрушку.