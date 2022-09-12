Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук

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Телятину нужно тонко нарезать, посолить, поперчить, пожарить на гриле. Порезать очищенные огурцы, помидоры, перец, авокадо, листья салата (или рукколу), сверху положить мясо, присыпать измельченным пармезаном, заправить соусом.

Ингредиенты для основного блюда: телятина, огурцы, помидоры, листья салата или руккола, перец, авокадо, пармезан, кунжут.

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