Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук

Ингредиенты для основного блюда: телятина, огурцы, помидоры, листья салата или руккола, перец, авокадо, пармезан, кунжут.
Для соуса: мед, французская горчица, оливковое масло, бальзамический уксус, сок лимона.
Телятину нужно тонко нарезать, посолить, поперчить, пожарить на гриле. Порезать очищенные огурцы, помидоры, перец, авокадо, листья салата (или рукколу), сверху положить мясо, присыпать измельченным пармезаном, заправить соусом.
"Главный секрет – в соусе!" – акцентировала внимание Саливанчук.
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