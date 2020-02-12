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12 февраля, 2020
 
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Сальма Хайек провела ночь после "Оскара" в госпитале

Актриса Сальма Хайек была вынуждена пропустить традиционную послеоскаровскую вечеринку от журнала Vanity Fair, отправившись вместе со своим менеджером в один из госпиталей Лос-Анджелеса.

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Сальма Хайек отвезла своего менеджера в госпиталь в вечернем платье от Gucci
Сальма Хайек отвезла своего менеджера в госпиталь в вечернем платье от Gucci
Фото: salmahayek / Instagram

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек после церемонии награждения "Оскар" отправилась в  госпиталь Cedars-Sinai, где и провела остаток ночи. Об этом Хайек сообщила на своей странице в Instagram.

"Моя подруга Эвелин О’Нил попала в аварию, и мне пришлось срочно отправлять ее в госпиталь", – написала актриса, опубликовав серию селфи из больничной палаты. 

Хайек отправилась в госпиталь в синем блестящем платье от Gucci, в котором планировала посетить послеоскаровскую вечеринку от журнала Vanity Fair.

Сальма Хайек родилась в 1966 году в Мексике. По слухам, Хайек вынуждена была переехать в США из-за романа с президентом Мексики, опасаясь гнева его супруги.

В 1995-м Хайек снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Актриса замужем за французским миллардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь. 

Теги: США, Оскар, Лос-Анджелес, госпиталь, Сальма Хайек
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