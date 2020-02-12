Сальма Хайек провела ночь после "Оскара" в госпитале

Актриса Сальма Хайек была вынуждена пропустить традиционную послеоскаровскую вечеринку от журнала Vanity Fair, отправившись вместе со своим менеджером в один из госпиталей Лос-Анджелеса.

Сальма Хайек отвезла своего менеджера в госпиталь в вечернем платье от Gucci Фото: salmahayek / Instagram

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек после церемонии награждения "Оскар" отправилась в госпиталь Cedars-Sinai, где и провела остаток ночи. Об этом Хайек сообщила на своей странице в Instagram.

"Моя подруга Эвелин О’Нил попала в аварию, и мне пришлось срочно отправлять ее в госпиталь", – написала актриса, опубликовав серию селфи из больничной палаты.

Хайек отправилась в госпиталь в синем блестящем платье от Gucci, в котором планировала посетить послеоскаровскую вечеринку от журнала Vanity Fair.

Сальма Хайек родилась в 1966 году в Мексике. По слухам, Хайек вынуждена была переехать в США из-за романа с президентом Мексики, опасаясь гнева его супруги.

В 1995-м Хайек снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Актриса замужем за французским миллардером Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают 12-летнюю дочь.