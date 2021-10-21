  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма

"В 2014 году вы подписали письмо в поддержку политики [президента РФ] Владимира Путина в Украине и Крыму. Вы это делали, потому что хотели это сделать, или это неотъемлемая часть той должности, которую занимали? (Угольников в тот период был председателем Телерадиовещательной организации России и Беларуси. – "ГОРДОН")" – спросил у актера Дудь.

"Я, безусловно, поддержал [аннексию Крыма] и, если надо было, то сам бы туда поехал – если бы это было необходимо", – заявил он.

"А в каком качестве?" – уточнил ведущий.

"Если надо, на танке или внутри, ну если надо кому-то что-то объяснять", – заявил он.

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Видео: вДудь / YouTube