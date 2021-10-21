  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма

"В 2014 году вы подписали письмо в поддержку политики [президента РФ] Владимира Путина в Украине и Крыму. Вы это делали, потому что хотели это сделать, или это неотъемлемая часть той должности, которую занимали? (Угольников в тот период был председателем Телерадиовещательной организации России и Беларуси. – "ГОРДОН")" – спросил у актера Дудь.
"Я, безусловно, поддержал [аннексию Крыма] и, если надо было, то сам бы туда поехал – если бы это было необходимо", – заявил он.
"А в каком качестве?" – уточнил ведущий.
"Если надо, на танке или внутри, ну если надо кому-то что-то объяснять", – заявил он.
Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.