"Самая красивая". 59-летняя звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо крупным планом показала лицо

Во время съемки актриса была одета в светло-розовые брюки и темную куртку.
"Самая красивая", – оценили фото знаменитости ее поклонники.
"Наконец-то новое фото", – обрадовались подписчики, так как актриса очень редко делится своими снимками.
"Вы действительно потрясающая", – написали фолловеры.
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Виктория Руффо прославилась благодаря главным ролям в мексиканских сериалах "Просто Мария" и "Мачеха".
Руффо – мать троих детей. От первого брака с актером Эухенио Дербесом у нее есть сын Хосе Эдуардо (1992), а во втором браке с мексиканским политиком Омаром Файядом она родила двойню – дочь Викторию и сына Ануара (2004).