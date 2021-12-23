"Самая красивая". 59-летняя звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо крупным планом показала лицо

Во время съемки актриса была одета в светло-розовые брюки и темную куртку.

"Самая красивая", – оценили фото знаменитости ее поклонники.

"Наконец-то новое фото", – обрадовались подписчики, так как актриса очень редко делится своими снимками.

"Вы действительно потрясающая", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Ruffo (@victoriaruffo)