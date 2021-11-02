"Самая яркая из "ВИА Гры", "Ох и красотка". Мейхер засветила голое тело в откровенном боди

Мейхер: Жизнь – это просто опыт, чтобы быть счастливым или несчастным Фото: nadyameiher / Instagram

Мейхер позирует на фоне стены, закрыв глаза и выставив вперед голую ногу. Образ певицы дополнил полосатый длинный кардиган без пуговиц.

"Жизнь – это просто опыт, чтобы быть счастливым или несчастным", – подписала она снимок на английском языке.

"Вы самая яркая и харизматичная из "ВИА Гры", – оценили снимки певицы поклонники.

"Ох и красотка", – прокомментировали фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)