Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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"Самая яркая из "ВИА Гры", "Ох и красотка". Мейхер засветила голое тело в откровенном боди

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мейхер: Жизнь это просто опыт, чтобы быть счастливым или несчастным
Мейхер: Жизнь – это просто опыт, чтобы быть счастливым или несчастным
Фото: nadyameiher / Instagram

Бывшая участница украинско-российской группы "ВИА Гра", украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 2 ноября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в черном боди с сетчатыми вставками на груди и животе.

Мейхер позирует на фоне стены, закрыв глаза и выставив вперед голую ногу. Образ певицы дополнил полосатый длинный кардиган без пуговиц.

"Жизнь – это просто опыт, чтобы быть счастливым или несчастным", – подписала она снимок на английском языке.

"Вы самая яркая и харизматичная из "ВИА Гры", – оценили снимки певицы поклонники.

"Ох и красотка", – прокомментировали фото подписчики.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Теги: Надежда Мейхер, мода и красота, певица, грудь
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