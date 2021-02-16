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16 февраля, 2021
 
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"Самонадеянности моей нет предела". Тодоренко обратилась за помощью к врачам после того, как покормила сына орехами

По словам проживающей в России украинской ведущей Регины Тодоренко, лицо ее двухлетнего сына, который попробовал несколько кедровых орехов, стало пунцового цвета и начало отекать.

Тодоренко: Казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится
Тодоренко: Казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится
Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская ведущая Регина Тодоренко 15 января в Instagram сообщила, что День святого Валентина за секунду превратился для нее в апокалипсис. 

По словам ведущий, это случилось после того, как она дала своему двухлетнему сыну попробовать кедровые орехи.

"В секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом. Конечно, мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела – мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но увы", – рассказала артистка.

В комментариях Тодоренко отметила, что такая реакция у ее сына на орехи была впервые.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". Летом 2020 года издание "Детектор Медіа" сообщило, что она будет вести программу "Кралі в терміналі" на "Люкс FM". 

Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым – пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

Теги: дети, телеведущая, Регина Тодоренко, семья, врачи
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