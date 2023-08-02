"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках

"Пересматривая свои фотографии определенного периода, вспомнила сентенцию очень мудрого человека. "Самовыражение без самосознания приводит к агрессивному и амбициозному самоутверждению" [индийского философа] Джидду Кришнамурти", – написала продюсер.

Мозговая заявила, что согласна с этим высказыванием.

"Все именно так. Только самосознание дает возможность гармоничного самовыражения, без травм для себя и окружающего мира. Однако осознание этого приходит с годами. Но хорошо уже и то, что вообще приходит", – отметила она.

Контекст:

Мозговая родилась в Киеве 9 февраля 1974 года. Ее отец – украинский певец Николай Мозговой. Он умер в 2010 году. Похоронен на Байковом кладбище. Мать Виолетта Мозговая работала главным режиссером Национального дворца искусств "Украина".

С 2014 года Алена Мозговая занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ. Она замужем за украинским артистом David Axelrod.

Они познакомились в декабре 2005 года. В феврале 2015-го у пары родилась дочь. Соломия – первый и единственный общий ребенок пары. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

David Axelrod после полномасштабного вторжения РФ в Украину записался в тероборону.