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02 августа, 2023
 
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"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"

Мишина показала свою прогулку по Киеву
Мишина показала свою прогулку по Киеву
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 1 августа в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных на улице.

"Ребята, когда вы видите хотя бы две красивые фотографии у девушки, знайте, что перед ними был х…лиард некрасивых. Листайте карусель, потому что это жиза", – написала она.

Актриса снялась в облегающих серых шортах и розовой футболке свободного кроя. Она гуляла по Киеву со стаканом кофе в руках. На финальном снимке она бросила его в сторону камеры.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина живет в Киеве. За время полномасштабной войны она выезжала на работу в Бельгию и на отдых в одну из теплых стран. В 2023 году актриса отметила свой день рождения в Турции.

Теги: актриса, фото, Ксения Мишина
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