"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"

"Ребята, когда вы видите хотя бы две красивые фотографии у девушки, знайте, что перед ними был х…лиард некрасивых. Листайте карусель, потому что это жиза", – написала она.

Актриса снялась в облегающих серых шортах и розовой футболке свободного кроя. Она гуляла по Киеву со стаканом кофе в руках. На финальном снимке она бросила его в сторону камеры.