"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра

"Самый нежный чизкейк", – отметила актриса.

Ингредиенты: крем-сыр – 1,4 кг, сливки 33% – 500 мл, сахар – 250 г, мука – 100 г, яйца – 3 шт., ванильный сахар (или экстракт ванилина, или палочка) – 1 ст.л., разрыхлитель для теста – 0,5 ст.л.

Все ингредиенты поочередно взбить венчиком, муку и разрыхлитель добавить в конце, вылить в форму.

Выпекать при температуре 180 градусов 50 минут.

Выключить духовку и оставить пирог на час. Еще на один час – в комнате, после этого – три-четыре часа в холодильнике, а в идеале – на всю ночь.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.