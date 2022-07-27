"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук

"Друзья, я отдыхаю, но не забываю делиться с вами своими рецептами. Сегодня подготовила сладкий вкусный рецепт. Воздушное творожное облако", – написала она.
Ингредиенты для творожного слоя: творог – 300 г; желтки – 2 шт.; сахар – 60 г; сметана – 50 г;
крахмал – 1 ст. л.; щепотка соли; фрукты, ягоды по желанию. Саливанчук готовила десерт, используя 250 г абрикосов.
Ингредиенты для белкового слоя – белки двух яиц и 25 г сахара.
Выпекать 30 минут при 180 Сº, добавить взбитые с сахаром белки и поставить на 10–15 минут при 180 Сº.
"Быстро и вкусно", – отметила Саливанчук.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.