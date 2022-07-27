"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук

В рецепте Саливанчук использовала абрикосы, но можно выбрать и другие фрукты Фото: depositphotos.com

"Друзья, я отдыхаю, но не забываю делиться с вами своими рецептами. Сегодня подготовила сладкий вкусный рецепт. Воздушное творожное облако", – написала она.

Ингредиенты для творожного слоя: творог – 300 г; желтки – 2 шт.; сахар – 60 г; сметана – 50 г;

крахмал – 1 ст. л.; щепотка соли; фрукты, ягоды по желанию. Саливанчук готовила десерт, используя 250 г абрикосов.

Ингредиенты для белкового слоя – белки двух яиц и 25 г сахара.

Выпекать 30 минут при 180 Сº, добавить взбитые с сахаром белки и поставить на 10–15 минут при 180 Сº.

"Быстро и вкусно", – отметила Саливанчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)