  Самый сексуальный мужчина 2021 года Пол Радд заявил, что его жена хотела бы, чтобы этот титул отдали Киану Ривзу

Радд признался, что для его жены самым сексуальным мужчиной является не он Фото: ЕРА

По словам актера, если бы присвоение этого титула зависело от супруги, она бы присвоила звание самого сексуального мужчины 57-летнему американскому актеру Киану Ривзу.

"Она бы проголосовала за Киану Ривза. Послушайте, это же Киану, и я бы проголосовал за него", – заявил Радд.

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Видео: extratv / YouTube