  Самый сексуальный мужчина 2021 года Пол Радд заявил, что его жена хотела бы, чтобы этот титул отдали Киану Ривзу

По словам актера, если бы присвоение этого титула зависело от супруги, она бы присвоила звание самого сексуального мужчины 57-летнему американскому актеру Киану Ривзу.
"Она бы проголосовала за Киану Ривза. Послушайте, это же Киану, и я бы проголосовал за него", – заявил Радд.
Радд дебютировал в кино в 90-х годах, снявшись в фильмах "Ромео + Джульетта", "Ночная посылка", "Правило виноделов", "Великий Гэтсби". Популярность актеру принесла роль Человека-муравья в одноименном фильме и последующих проектах Marvel.
В ноябре 2021 года журнал People назвал Радда самым сексуальным мужчиной. По словам актера, это звание стало для него неожиданностью, а у его жены вызвало хихиканье.