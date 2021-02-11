Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2021
 
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Санина рассказала, каким был ее первый гонорар

По словам фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной, свой первый гонорар она получила, выступая в ресторане.

Санина родилась в семье музыкантов
Санина родилась в семье музыкантов
Фото: the_hardkiss / Instagram

Первый гонорар фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной составил примерно 100 грн. Об этом артистка рассказала в программе "33 за 3", которая 10 февраля вышла в эфире канала ICTV. 

"Я пришла к маме в ресторан, где она пела, и спела что-то для отдыхающих. [Заплатили] что-то вроде 100 грн", – рассказала Санина.

По словам фронтвумен The Hardkiss, самый низкий гонорар за выступления коллектива составлял 10-20 тыс. грн.

"Это было в самом начале", – уточнила она.

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве в семье музыкантов. В 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013 – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают воспитывают сына.

Теги: The Hardkiss, певица, Юлия Санина
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