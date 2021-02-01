Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2021
 
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Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила, что вместе с украинским певцом Alekseev побывала в "особенном городе". О своих приключениях пара расскажет в одной из передач юбилейного сезона "Орла и решки", которая выйдет в эфире на украинском "Новом канале" и российском канале "Пятница!".

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Санина: Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город
Санина: Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город
Фото: fridaytv / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина стала ведущей одного из выпусков 10-го юбилейного сезона шоу "Орел и решка". Об этом она сообщила 1 февраля в Instagram, разместив совместное фото с украинским певцом Alekseev. 

ольше не секрет, куда летала, почему без мужа. Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город", – написала артистка.

По словам Саниной, программа с их участием выйдет в эфир весной на "Новом канале". 

На официальной странице "Орла и решки" в Instagram 1 февраля опубликован список ведущих всех передач нового сезона.

Кроме Саниной и Alekseev, в нем в качестве ведущих в том числе заявлены украинский музыкант Иван Дорн и российский шоумен и комик Александр Гудков, проживающая в России украинская певица Анна Седокова, солисты российской группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская, российская ведущая Екатерина Варнава и другие.

ремьера сезона "Орел и Решка. 10 лет" состоится прямо в день рождения – 13 февраля на телеканале "Новый канал", а 15 февраля на телеканале "Пятница!", – говорится в публикации.

Телеканал "Пятница!" 1 февраля в Instagram обнародовал фото всех пар ведущих, включая Санину и Alekseev,.

аждый выпуск юбилейного сезона проведет звездная пара ведущих! Премьера – уже 15 февраля⁣", – говорится в анонсе.

"Новый канал" 1 февраля разместил в сети видеоанонс, не указав имен участников, но показав в ролике паспорта экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива (Алексея Завгороднего) и Саниной.

"Это будет супер-сезон с супер-звездными ведущими", – говорится в релизе.

Первый выпуск шоу "Орел и решка" состоялся на украинском телеканале "Интер". Со временем шоу транслировалось на украинском "Новом канале" и российском "Пятница!". 

Ведущими первого выпуска юбилейного сезона стали украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade и Позитив "Алексей Завгородний".

Теги: Россия, Украина, путешествия, Анна Седокова, The Hardkiss, Alekseev, Юлия Санина, Орел и решка
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