"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда

Сартс появился на публике в носках от украинского производителя в поддержку 112-й бригады ТРО Фото: Janis Sarts / Facebook

Пользователи соцсетей обратили внимание на носки Сартса, которые тот продемонстрировал, когда сидя закинул ногу на ногу.

Сартс выбрал для мероприятия пару носков защитного цвета с надписью "Топчу русню". На сайте производителя Dodo Socks отмечается, что пара "Топчу русню" создана им в партнерстве с украинским журналистом Майклом Щуром в поддержку 112-й бригады ТРО.

"Носки – бомба", – оценили в сети.

* Директор центру стратегічних комунікацій НАТО Janis Sarts.



Шкарпетки бімба????????



???? Новини|Світ|Політика pic.twitter.com/zNhSiVQQyO — Lidiya1407 (@lidiya1407) September 16, 2022

"Сартс – топ", – восхитились пользователи Twitter.

Украинский бренд Dodo Socks также отреагировал на выбор Сартса.

"Внимание на носки", – подписали они его фото.