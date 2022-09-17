Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2022
 
Новости

"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сартс появился на публике в носках от украинского производителя в поддержку 112-й бригады ТРО
Сартс появился на публике в носках от украинского производителя в поддержку 112-й бригады ТРО
Фото: Janis Sarts / Facebook

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс 16 сентября принял участие в конференции "Независимость информации", которая проходила в Варшаве (Польша) в Академическом центре стратегических коммуникаций. Фото с его участием опубликованы в Twitter министерства национальной обороны Польши.

Пользователи соцсетей обратили внимание на носки Сартса, которые тот продемонстрировал, когда сидя закинул ногу на ногу.

Сартс выбрал для мероприятия пару носков защитного цвета с надписью "Топчу русню". На сайте производителя Dodo Socks отмечается, что пара "Топчу русню" создана им в партнерстве с украинским журналистом Майклом Щуром в поддержку 112-й бригады ТРО.

"Носки – бомба", – оценили в сети.

"Сартс – топ",  восхитились пользователи Twitter.

Украинский бренд Dodo Socks также отреагировал на выбор Сартса.

"Внимание на носки", – подписали они его фото. 

Теги: НАТО, Варшава, война России против Украины, бренд, фото, Янис Сартс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Веллер: Если украинские войска выходят на госграницу 1991 года, а в России все остается по-прежнему, она будет жить идеей реванша
  Веллер: Если украинские войска выходят на госграницу 1991 года, а в России все остается по-прежнему, она будет жить идеей реванша
Дмитрий ГОРДОН
  Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода
  Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода
Дмитрий ГОРДОН
  Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает
  Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 