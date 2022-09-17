"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда

Пользователи соцсетей обратили внимание на носки Сартса, которые тот продемонстрировал, когда сидя закинул ногу на ногу.
Сартс выбрал для мероприятия пару носков защитного цвета с надписью "Топчу русню". На сайте производителя Dodo Socks отмечается, что пара "Топчу русню" создана им в партнерстве с украинским журналистом Майклом Щуром в поддержку 112-й бригады ТРО.
"Носки – бомба", – оценили в сети.
* Директор центру стратегічних комунікацій НАТО Janis Sarts.— Lidiya1407 (@lidiya1407) September 16, 2022
Шкарпетки бімба????????
???? Новини|Світ|Політика pic.twitter.com/zNhSiVQQyO
"Сартс – топ", – восхитились пользователи Twitter.
Пан @janis_sarts топ! * pic.twitter.com/2vVj6JzgVm— * Горобчик-соціофобчик * (@gorobchik_) September 16, 2022
Украинский бренд Dodo Socks также отреагировал на выбор Сартса.
"Внимание на носки", – подписали они его фото.
Директор Центру стратегічних комунікацій НАТО @janis_sarts.— Dodo Socks (@DodoSocks) September 16, 2022
Увага на шкарпетки * pic.twitter.com/K6GHQS1NNS