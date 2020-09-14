"Счастье – когда близкие здоровы". Поплавский показал брата

70-летний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский разместил в сети совместное фото с братом.

70-летний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский на своей странице в Facebook обнародовал фото, на котором запечатлен в компании своего брата Станислава.

"Чаще встречайтесь с родными. Для меня счастье – когда близкие здоровы", – написал Поплавский.

Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.

Вместе с братьями Станиславом и Владимиром Поплавский является учредителем сети ресторанов "Отчий дом".

У Поплавского есть сын Александр, который родился в 1982 году. В 2009 году Поплавский после 30 лет семейной жизни расстался с матерью своего сына.

В феврале 2020 года в интервью "Світському життю" на "1+1" ректор заявил, что "богатые мужчины старыми не бывают".