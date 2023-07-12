"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга

"Счастье – когда рядом счастье", – написала она.

Девочка запечатлена в розовой футболке с изображением коктейлей. Она сидит во дворе на плетеном стуле.

Контекст:

Соломия (2015) – единственный общий ребенок Мозговой и ее мужа, украинского певца David Axelrod. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

David Axelrod и Мозговая познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой. В феврале 2015-го у пары родилась дочь.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными.