"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери

Мозговая рассказала, что спросила у дочери разрешения ее сфотографировать.
"Мамуль, ну если очень нужно – то ок, но быстренько, потому что я опаздываю!" – привела она ответ дочери.
Как отметила продюсер, разрешение на пару фотографий от дочери она получила.
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"Без разрешения никак", – отметила подписчица natkanatag.
"Никак. Я же нарушаю ее личное пространство, поэтому всегда спрашиваю", – ответила Мозговая.
Мозговая родила Соломию 26 февраля 2015 года. Отец ребенка – муж Мозговой, певец David Axelrod. У Мозговой также есть 22-летняя дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и 28-летняя Зоя, имени отца которой продюсер не разглашает.
Мозговая и David Axelrod познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года узаконили отношения.