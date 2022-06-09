"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери

Мозговая считает, что, фотографируя дочь без разрешения, нарушает ее личное пространство Фото: Олена Мозгова / Facebook

Мозговая рассказала, что спросила у дочери разрешения ее сфотографировать.

"Мамуль, ну если очень нужно – то ок, но быстренько, потому что я опаздываю!" – привела она ответ дочери.

Как отметила продюсер, разрешение на пару фотографий от дочери она получила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Mozgova (@mozgova0902)

"Без разрешения никак", – отметила подписчица natkanatag.

"Никак. Я же нарушаю ее личное пространство, поэтому всегда спрашиваю", – ответила Мозговая.